دعوة الخريجين إلى تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بشكل شهري لاستمرار صرف المكافأة تلقائياً والبحث عن فرص تناسب مؤهلاتهم

بشرى شعبان



كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان الهيئة تعمل على مشروع انشاء منصة القوى العاملة الوطنية الخاصة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.



وبين المطوطح في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا المشروع سيرى النور قريبا وسيكون متاحا للكويتيين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص، حيث تقوم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإدراج احتياجاتها الوظيفية عبر المنصة والمؤهلات المطلوبة، وسيكون متاحا للباحث عن عمل التسجيل بها وفق تخصصه ومؤهله الدراسي على ان يحصل على الموافقة المبدئية ثم تتم متابعة اجراءات التوظيف في جميع شركات القطاع الخاص.



وأوضح المطوطح انه مع اطلاق هذه المنصة سيتم تقديم خدمات اضافية للهيئة التي تدعم الدور الفعال بمشاريع التوظيف.



وعلى صعيد آخر، دعا المطوطح الخريجين الى تحديث بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للهيئة بشكل شهري لاستمرار صرف المكافأة الاجتماعية تلقائيا والبحث عن فرص تناسب مؤهلاتهم.