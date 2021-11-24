كرّم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء السعودي د.سعد الشثري نظير عطاءاته العلمية الكبيرة بحضور عدد من وجهاء مدينة (الرياض).وأشاد السفير الخالد في تصريح لـ (كونا) بما قدمه د.الشثري من عطاء علمي ومؤلفات علمية تشهد لها فصول الجامعات وثروة علمية عبر تأليف عدد من الكتب الغنية بلغة حكيمة وغزارة علمية تثري القراء.



ولفت إلى ان هذا التكريم يأتي «امتنانا وعرفانا وتقديرا لهذا العطاء الكبير والمتميز للدكتور الشثري ويعد اقل ما يمكن ان نقدمه تقديرا للعلم والعلماء الذين يعتبرون من ركائز المجتمع وقادته».