أكدت دولة قطر وسلطنة عمان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وقوة الإرادة السياسية للقيادة في البلدين للارتقاء بكل أوجه التعاون على جميع المستويات مما سيفتح آفاقا جديدة من التشاور والتنسيق والتعاون المشترك.



جاء ذلك في بيان مشترك لدولة قطر وسلطنة عُمان صدر في ختام زيارة الدولة التي قام بها سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق للدوحة واستمرت يومين، وذلك «انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة، والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين»، وتلبية لدعوة من أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقال البيان القطري - العماني المشترك الذي بثته وكالتا الأنباء القطرية «قنا» والعمانية «اونا» أمس: ان أمير قطر وسلطان عُمان عقدا مباحثات ثنائية موسعة استعرضت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات وشملت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف البيان ان هذه المباحثات عكست عمق العلاقات الثنائية وتطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما أهمية الحوار والديبلوماسية في معالجة كل قضايا المنطقة.



وأشار إلى إشادة أمير قطر وسلطان عمان بما يجمع البلدين من علاقات التعاون والشراكة المتميزة في كل المجالات، مؤكدين الرغبة المشتركة في التعاون بمجال الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في تبادل الخبرات للحد من التغير المناخي.



وأضاف البيان ان الجانبين أكدا أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكل أساسا متينا لتعزيز العلاقات وزيادة فرص الاستثمار وإقامة الشراكات وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين.



وعلى المستويين الإقليمي والدولي، ذكر البيان المشترك ان الجانبين اتفقا على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشددين على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية ودعم القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.



وأوضح ان أمير قطر أعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية لأخيه سلطان عُمان، فيما أعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة، كما وجه الدعوة إلى أمير قطر لزيارة سلطنة عُمان.



واختتم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق زيارته لقطر بزيارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة بصحبة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



واستمع الزعيمان لشرح عن أهداف هذه المؤسسة القيمة وما تقوم به من عملية إشراف على مؤسسات في مجالات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى ما تحتويه من فروع الجامعات العالمية وبرامج التعاون مع المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان، كما اطلعا على صروح الجامعات العالمية والمراكز البحثية والمرافق الأكاديمية التابعة للمؤسسة، كما قاما بزيارة إلى مكتبة قطر الوطنية قدمت خلالها نبذة عن المكتبة والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وما تضمه من مصادر ومراجع ومخطوطات تخدم الباحثين والطلبة في مختلف الحقول العلمية والأدبية وما تحتويه من نظم أرشفة متطورة ومرافق وخدمات.