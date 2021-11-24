ترأس الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء محمد صالح الشرهان وفد الكويت المشارك في الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 89 والتي بدأ انعقادها امس وحتى الخميس المقبل في اسطنبول.



وشكر الأمين العام للانتربول يورغن شتوك وأمام 194 دولة مشاركة في الجمعية الكويت والدول المشاركة في عملية غبار الذهب التي نجحت فيها الكويت بضبط احد افراد التشكيل الاجرامي الذي ينشط في 16 دولة بالتنسيق والتعاون بين الدول المشاركة تحت اشراف منظمة الانتربول الدولية، والتي جرت يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر الماضي.



وعلى هامش اعمال الجمعية، عقد اللواء الشرهان مباحثات مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان تناول فيها التعاون الامني المشترك بين الدول العربية وتبادل المعلومات، وكان اللقاء بحضور رؤساء المجموعة العربية من اجل التنسيق للانتخابات القادمة على المناصب الشاغرة في مجلس وزراء الداخلية العرب.هذا، ورافق اللواء الشرهان كل من العقيد سعد فهد الزعبي والمقدم ماجد جابر.