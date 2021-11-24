حسن جوهر: تلمّست من سموه التأكيد على محاسبة المفسدين وتفعيل الدور الرقابي وأهمية دور الشباب في بناء كويت المستقبل



المحرر البرلماني



وجّه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة التعاون بين السلطات لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والعمل على النهوض بالكويت وتلبية طموحات شعبها. هذا، وقال أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني: تشرفنا ومجموعة من النواب بلقاء



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (حفظه الله) وتقدمنا أمامه بالشكر الوافر وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولمقام سمو ولي العهد الأمين على قبولهم التماس العفو الكريم وإصدار مرسومه في بادرة ليست مستغربة من أسرة الخير بقيادة سمو



(نواف العفو). من جانبهم، قال النواب مساعد العارضي وسعود بوصليب وفايز الجمهور ومبارك العرو: تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (حفظه الله) صباح أمس وتقدمنا له بالشكر وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد على قبولهم التماس العفو الكريم وإصدار مرسومه في بادرة ليست مستغربة من أسرة الخير. وأضافوا: سمو ولي العهد وجه بضرورة التعاون بين السلطات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتجاوز العقبات والعمل للنهوض بالكويت وتلبية طموحات شعبها. هذا، وقال النائب د.حسن جوهر: تشرفت اليوم (أمس) بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



وأضاف: نقلت لسموه تطلعات وآمال الشعب الكويتي للمرحلة القادمة. ‏وتلمست من سموه التأكيد على محاسبة المفسدين، وتفعيل الدور الرقابي، وأهمية دور الشباب في بناء كويت المستقبل، والمحافظة على وحدتنا الوطنية وكرامة أبناء الكويت.