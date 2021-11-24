أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا عبدالحكيم الواعر أهمية الجهود التي تقوم بها الكويت لتحسين الأوضاع الإنسانية للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية.



وأثنى الواعر في تصريح صحافي عقب لقائه والوفد المرافق رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير على دور الجمعية في مجال تحسين أوضاع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية او الازمات الإنسانية.



وقال انهم يتابعون بفخر وتقدير البرامج الإنسانية والمشاريع التنموية التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر في كل المجالات لصالح المتضررين والمحتاجين وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم.



من جانبه، رحب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير بالشراكة الإنسانية التي تجمع الجمعية من المنظمات الانسانية لخدمة الانسان.



وقال الساير ان اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية التنموية في دول العالم المحتاجة كافة وسبل تعزيز التعاون بين منظمة الاغذية والزراعة والهلال الاحمر الكويتي.



وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات تعزيز الشراكة الإنسانية بين الهلال الأحمر الكويتي والـ(فاو) والعمل وتنسيق البرامج والأنشطة الإغاثية والتنموية في المناطق وتطوير آليات التعاون والاستفادة القصوى من المزايا المتوفرة لديهما داخل الميدان.



وذكر ان الاجتماع بحث تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم أهدافهما المشتركة ويحقق تطلعاتهما في تحسين الحياة للمحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية.



واستعرض الساير خلال اللقاء الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها، انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات، معربا عن سعادته بزيارة ممثل الـ(فاو) والوفد المرافق لمقر الجمعية والاطلاع عن كثب على الجهود التي تقوم بها.