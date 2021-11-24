أعلن مسؤولون أفغان، أن حكومة طالبان عينت 27 شخصا في مناصب عليا بالوزارات والإدارات الأخرى والقطاع العسكري.



وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في تصريح للصحافيين، إن هؤلاء الأشخاص تم تعيينهم في مناصبهم بناء على أمر من الملا هبة الله أخوندزاده زعيم حركة طالبان.



ومن أبرز التعيينات في السلك المدني، اختيار المولوي شهاب الدين ديلافار وزيرا بالإنابة للمناجم والبترول، والملا محمد عباس آخوند وزيرا بالإنابة لإدارة الكوارث.



وتم تعيين الحاج الملا محمد عيسى آخوند نائبا لوزير المناجم والبترول ومولوي شرف الدين نائبا لوزير إدارة الكوارث، والملا ناصر أخوند نائبا لوزير المالية، ومولاوي عارف الله عارف نائبا لوزير الطاقة والمياه.



كما أعلن المتحدث باسم «طالبان» تعيين مولوي حمد الله زاهد رئيسا للهيئة الوطنية للمشتريات، والشيخ عبدالرحيم نائبا له، ومولوي قدارة الله جمال رئيسا لديوان الرقابة المالية، ومولوي عزت الله نائبا له.



وفي السلك العسكري، تم تعيين محمد اسماعيل قائدا تنفيذيا للمحكمة العسكرية، ومولاوي عصمت الله عاصم نائبا لجمعية الهلال الأحمر الأفغانية، ومولاوي رحيم الله محمود نائبا لقائد فيلق البدر في قندهار، ومولاوي عبدالصمد نائبا لقائد فيلق عزم في هلمند.



وجاءت هذه التعيينات بعد تشكيل حكومة أفغانية جديدة عقب استيلاء «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس الماضي، والتي تلتها مغادرة القوات الأميركية البلاد في 31 منه.