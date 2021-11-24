اسامة ابو السعود

قررت نقابة الموسيقيين المصريين إيقاف الفنان محمد رمضان عن الغناء في مصر.

وبحسب صحيفة " اخبار اليوم " المصرية اعلن نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر القرار بإحالة رمضان للتحقيق معه مع منع منحه تصاريح لإقامة الحفلات داخل مصر.

وقال «شاكر» خلال صالون ثقافي بقصر السينما أقيم امس : بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة، وبعد توقيع محمد رمضان على إقرار التزامه بنصوص وقوانين النقابة داخل مصرـ قام بمخالفاتها بعد ذلك في الكثير من حفلاته، ولذلك تم صدور قرار إيقافه والتحقيق معه.

وأشار شاكر إلى انه لم ولن يمكن أن نمنح التصاريح لمحمد رمضان قبل التحقيق معه بنقابة المهن التمثيلية أيضا، وبعد إخبارنا بنتيجة التحقيق.

وكان الفنان هاني شاكر توعد كل من يشوه الفن والغناء في مصر، ومنع التصاريح عنهم جميعا.