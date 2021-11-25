باهي أحمد



كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، استخدمت الشركات في الكويت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد للتواصل مع الآخرين، واعتمدت هذه المنصات لأغراض التواصل العام من عملائها.



وأوضحت الدراسة أن الشركات كان لها حضور إلكتروني أقوى قبل 5 سنوات، ولكن خلال عام 2020 بدأت نسبة حضور الشركات الكويتية على وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد مقارنة بالحضور الإلكتروني، حيث ان 88% من إجمالي الشركات لديها حضور على منصة التواصل الاجتماعي على الأقل في الوقت الحاضر مقارنة بنسبة 39% خلال عام 2015.



وأشار التقرير إلى أن تطبيق إنستغرام يشكل أكثر منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها الشركات في الكويت شهرة، حيث إن لنحو 79% من الشركات حضور على هذه المنصة، يليه تطبيق تويتر بنسبة وصلت إلى 71%، ثم تطبيق فيسبوك بنسبة وصلت إلى 57%، فتطبيق يوتيوب الذي وصل إلى 42% من اجمالي الشركات، ثم تطبيق سناب شات بنسبة 26%، يليه تطبيق لينكد ان بنسبة 21%، لافتة الى أن الشركات تستخدم تطبيقي انستغرام وتويتر لاستهداف المستهلكين الشباب، ذلك لأن هاتين المنصتين تعرفان إقبالا كبيرا من طرف الشباب، ولكل الشركات الكبيرة التي بها أكثر من 250 موظفا صفحة على تطبيق إنستغرام، بينما تملك 95% منها صفحة على تطبيق تويتر، ويعد الحضور في هذه المنصات مهما جدا للشركات العاملة في الكويت، حيث تنتشر الهواتف الذكية والإنترنت، ويشكل جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية الضليعان في التقنية الرقمية 56% من اجمالي عدد السكان.



الشركات الصغيرة



أشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي لها حضور إلكتروني في الكويت ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبما أن العربية والإنجليزية تستخدمان بشكل واسع في الكويت، فيتعين على الشركات توفير مواقع بعدة لغات، حتى ازداد عدد الشركات التي لها مواقع بأكثر من لغة بمقدار الضعف تقريبا بين عامي 2015 و2020، وهو ما يعني 50% من الشركات في الدولة، موضحة أنه لايزال هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بالحضور الإلكتروني للشركات، حيث إن نسبة هذا الأخير في الكويت لا ترقى إلى المتوسط في الاتحاد الأوروبي وفي دول كفنلندا والدنمارك واليابان، وعلى الرغم من أن معظم الشركات المتوسطة إلى الكبيرة في الكويت لها مواقع إلكترونية، ليس لنحو 40% من الشركات الصغيرة التي بها 10 ـ 49 موظفا في الدولة حضور إلكتروني، حيث إن نجاح بلد ما وتطور الاقتصاد الرقمي فيه رهين بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسيتعمد نمو هذه الأخيرة في العصر الحديث اعتمادا كبيرا على تبني نماذج الأعمال الرقمية وعلى حضورها الإلكتروني.