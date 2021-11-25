محمود عيسى



ذكرت صحيفة «آسيان انفستر»، ان الكويت تعتبر من الاستثناءات عندما يتعلق الامر بالاستثمار في البورصة الصينية، وان الهيئة العامة للاستثمار في الكويت مازالت متفائلة بنموها، وهو الموقف الذي قالت الصحيفة ان الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لاتزال تتبناه.



ومضت الصحيفة الى القول إنه من الدلائل على هذا التوجه ترجيح قيام جهاز أبوظبي للاستثمار على وجه الخصوص بتعميق انتشاره في السوق الصينية، بعد أن عزز بالفعل حيازاته من الأسهم «أ» في النصف الأول من العام.



واضافت الصحيفة انه فيما يلتزم بعض اصحاب الأصول جانب الحيطة والحذر بشأن الاستثمار في الأصول الصينية، فإن صناديق الشرق الأوسط تمضي في زيادة المخصصات الاستثمارية في الصين.