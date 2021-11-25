لتقديم خدمة أفضل وأسهل للعملاء كافة، أطلقت شركة الملا العالمية للتمويل بوابتها الالكترونية «الملا للتمويل Online»، التي توفر من خلالها للأفراد إمكانية الحصول على خدمات التمويل، دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وما على العميل سوى زيارة الموقع الالكتروني للشركة والدخول إلى بوابه الملا للتمويل online، ومن ثم التسجيل للحصول على كل الخدمات من راحة منزله أو مكتبه.



وتوفر شركة الملا العالمية للتمويل هذه الخدمة بالتعاون مع شركة إثمار للحلول المتكاملة، الرائدة في بناء ودعم النظم المالية المختلفة، وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية من خلال تطبيق هويتي.



ويمكن للعملاء من خلال هذه البوابة الالكترونية الاستفسار عن الخدمات أو التقديم على إحداها، وإرفاق المستندات المطلوبة عند طلب منتج تمويلي وحتى إنجار مراحل التمويل كافة من مناقشة وإقرار مكونات التمويل، من ثم إدارة عناصر التمويل من سداد والحصول على الإيصالات والكشوف المختلفة وخدمات ما بعد البيع.



وعن هذه الخدمة، يقول نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الملا العالمية للتمويل خالد المريخي «نسعى نحو تبسيط الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وإلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في صناعة التمويل. هذه الخدمة ستوفر على العملاء الوقت والجهد، ونحن نوفرها لهم اليوم بسهولة وأمان لأننا نقدر وقتهم ونحرص على أن نتخطى دوما توقعاتهم».