أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي، أن صندوق مصارف الاستثماري نجح في أن يكون أفضل صندوق خليجي بإدارة كويتية محققا عائدا منذ بداية 2021 بما يقارب 46.16%، وبذلك احتل الصندوق مكانة عالية في عالم الاستثمار الخليجي وبحسب مؤشر MCSI للبنوك الخليجية حقق الصندوق 51.44%، كونه يستثمر في قطاع البنوك الخليجية، لاسيما ان الصندوق نال العديد من الجوائز في 2019 من مؤسسة رفنتف. وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم بشركة وفرة للاستثمار سعود الجويعد، إن إدارة صندوق مصارف الاستثماري الذي تأسس عام 2006 وانتقلت إدارته الى شركة وفرة للاستثمار الدولي منذ 2013، يستثمر الصندوق في قطاع البنوك الخليجية ويتم التركيز على البنوك القيادية.