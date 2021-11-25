تراجعت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك أدنى من مستوى 300 مليار دولار مجددا تزامنا مع خسائر سهم «تسلا»، وبحسب بيانات موقع «فوربس»، هبطت ثروة «ماسك» بنحو 11.2 مليار دولار أول من أمس عند 289.7 مليار دولار، بعدما بلغت 300.8 مليار دولار باليوم السابق.



وتراجع سهم «تسلا» 4.1% إلى 1109.03 دولارات في نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، بينما سجلت القيمة السوقية للسهم مستوى 1.14 تريليون دولار.



وأعلنت «تسلا» أول من أمس عزمها إنفاق 1.06 مليار دولار على مصنعها الجديد للسيارات في أوستن بولاية تكساس الأميركية، إذ تخطط الشركة لاستكمال البناء الذي يشمل مرافق التجميع العام وورش الهياكل وغيرها بحلول الـ 31 من ديسمبر المقبل.