

أعلنت هيئة أسواق المال عن الإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل).



وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تتضمن تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم، كما تتضمن كذلك إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد. وقالت ان هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي الذي يتطلب التحديثات اللازمة. كذلك حدد التنظيم الإطار العام لمتطلبات منح الترخيص لشركة الشخص الواحد وتجديده وإلغائه آخذا بالاعتبار نوع النشاط والكيان القانوني الجديد. وتدعو الهيئة أصحاب الرؤى والمصالح وتحديدا الراغبين في الحصول على ترخيص نشاط مستشار الاستثمار نحو التقدم بآرائهم والمعلومات اللازمة عبر تعبئة خانة الاستبيان في صفحة استطلاع الرأي، والذي يهدف إلى بناء أساس لقاعدة بيانات الأشخاص الطبيعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم بشكل عام، وذلك عبر المشاركة في الاستطلاع في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2021.