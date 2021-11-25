أعلنت شركة «جي دي باور» أن سيارة «مازدا CX-30» موديل 2022، قد فازت بجائزة «ALG» الأميركية للقيمة المتبقية لعام 2022 لأفضل قيمة متبقية في فئة المركبات الفرعية المدمجة.



وتكرم جوائز القيمة المتبقية من شركة جي دي بور الإنجازات البارزة لشركات صناعة السيارات التي يتوقع نموذج ملكية ALG أن تحتفظ بأعلى نسبة من سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) بعد 3 سنوات، والقيم المتبقية هي مؤشر رئيسي لنجاح صانع السيارات وتساعد في تحديد الرغبة العامة في العلامات التجارية للسيارات ومركباتها. وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة كايكو (الشركة الكويتية لاستيراد السيارات - الشايع والصقر) أشيش تاندون: «إنه شرف عظيم لنا حصول CX-30 على جائزة ALG الأميركية للقيمة المتبقية لعام 2022 للمركبات الفرعية المدمجة، ولدى مازدا نهج شامل لتطوير المركبات التي تعطي الأولوية للسلامة والموثوقية وديناميكيات القيادة والتصميم الجميل».



من جانبه، قال مدير علامة مازدا التجارية في شركة كايكو (الشركة الكويتية لاستيراد السيارات - الشايع والصقر) وليد القحطاني: «تعتبر مازدا CX-30 مزيجا مثاليا من التصميم الأنيق وديناميكيات القيادة والحرفية الفائقة، ويمكن لعملائنا أن يطمئنوا لأنهم يستثمرون في سيارة قادرة على تكوين شراكة معهم لفترة طويلة قادمة».



بدوره، قال المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في «كايكو» محمد أبوالعون: «القيم المتبقية الكبيرة مشتقة من الاهتمام بعد البيع. نحن نقدم أفضل الخدمات في فئتها لإسعاد عملائنا، من حزم الخدمات والضمانات الممتدة والخدمة السريعة وخدمة ركن السيارات حتى فتح فروعنا يوم الجمعة».