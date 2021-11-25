يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة استقدام عمالة من الخارج بنسبة 100%

17 نشاطاً محظور تسجيلها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولم يطرأ عليها أي تعديل

نأمل الوصول إلى «صفر مراجعين» خلال العام المقبل وإنجاز جميع الأعمال آلياً

التوقيع الإلكتروني والتحويل من التحاق بعائل والعمالة المنزلية إجراءات تتطلب المراجعة

50 - 60 مواطناً فقط يراجعون الإدارة يومياً بعد أن كانت تستقبل 400 سابقاً

التحويل من مشروع صغير أو متوسط إلى مشروع آخر بعد مرور سنة واحدة

بشرى شعبان

ما أبعد اليوم عن الأمس في إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، عدد قليل من المراجعين يوميا، إنجاز آلي سريع لإجراءات العمل، باستثناء بعض الإجراءات التي تستدعي مراجعة شخصية، تطوير مستمر على مختلف الأصعدة، هذا ما كشف مدير إدارة أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للقوى محمد الأنصاري في لقاء مع «الأنباء»، معلنا ان أعداد المراجعين مع وجود البرنامج الآلي وإنجاز الإجراءات «أونلاين» انخفضت إلى أكثر من 80%. وقال الأنصاري ان النظام الآلي الجديد ساهم في التسهيل على أصحاب الأعمال والموظفين ولم يعد يراجع الإدارة سوى عدد قليل للتوقيع الإلكتروني أو إصدار تصاريح العمل او التحويل من التحاق بعائل أو العمالة المنزلية، مشيرا إلى استقبال الإدارة 50 أو 60 مراجعا يوميا بعد ما كانت تستقبل أكثر من 400 قبل استخدام النظام الآلي، لافتا الى استمرار التحويل من مشروع صغير او متوسط إلى مشروع آخر بعد مرور سنة واحدة، آملا الوصول إلى «صفر مراجع» خلال العام المقبل، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، هل يتم إصدار تصاريح العمل آليا في الوقت الحالي؟



٭ حاليا، يتم إصدار تصاريح العمل آليا ويدويا، وقريبا ستكون آلية بالكامل ولا يخفى على احد الجهد الكبير الذي قامت به إدارة نظم المعلومات خلال العام الحالي ومواجهة التحدي الكبير في العمل لتحقيق الهدف بالنقل الكامل لإجراءات الهيئة من اليدوية إلى الآلية، ولابد من توجيه الشكر لجميع العاملين بالإدارة ومديرتها م.رباب العصيمي لعملهم الدؤوب بالتنسيق مع الإدارات، والحمد الله أصبحت «دون ورق» وإنجاز الأعمال إلكترونيا.



ماذا عن الربط مع الجهات الأخرى وهل تم بشكله النهائي؟



٭ الربط الآلي من اختصاص إدارة النظم، واعتقد انه تم مع الكثير من الجهات ولاسيـمـــا «الداخليـــة»، «التجــارة»، «المعلومات المدنية».



حدثنا عن العقبات التي تواجهكم في العمل بالنظام الآلي؟



٭ بفضل جهود إدارة نظم المعلومات، مع انطلاق العمل بالبرنامج الجديد بداية العام كانت هناك ملاحظات قليلة وبفضل جهود المهندسين بالإدارة وخلال فترة وجيزة تمت معالجتها بالكامل، والحمد الله لا أتوقع وجود أي مشكلة او ملاحظة على عمل البرنامج، وهنا لابد من الإشارة إلى ان العمل بالبرنامج الآلي من الألف الى الياء يتم بجهود مهندسين كويتيين من أبناء «القوى العاملة».



أعداد المراجعين



كم عدد المرجعين لإدارة أصحاب الأعمال يوميا؟



٭ العدد اليومي حاليا لا يتجاوز 50 إلى 60 مراجعا بحد أقصى، وفي السابق كانت الإدارة تستقبل يوميا اكثر من 400 شخص، وينتهي الدوام والصالة مزدحمة، وأما حاليا فصالات الانتظار شبه خالية.



ما الإجراءات التي تتطلب حضور المراجعين إلى الإدارة؟



٭ هناك بعض الإجراءات التي تتطلب المراجعة مثل التوقيع الإلكتروني لأصحاب الأعمال، والتحويل من التحاق بعائل، وتحويل العمالة المنزلية على ملف صاحب العمل نفسه وتحديث البيانات، وإصدار تصاريح العمل يتم حاليا يدوي و«أونلاين» وقريبا ستكون جميعها آلية، ونأمل خلال العام المقبل ان نصل الى «صفر مراجعين».



إلى أي مدى أثرت «كورونا» على عمل أصحاب المشاريع وهل تم إلغاء ملفات نهائيا نتيجة الجائحة؟



٭ أصحــاب المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة مثل جميع الأنشطة تأثروا بالجائحة، أما بالنسبة لإلغاء التراخيص فهي من مهام وزارة التجارة والصناعة وليس الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالنسبة لنا تم إلغاء عدد من ملفات ملفات أصحاب المشاريع.



كم عدد الملفات المسجلة حاليا في الإدارة؟



٭ لدى الإدارة حاليا 10000 ملف لمشاريع صغيرة ومتوسطة، والعدد يتغير يوميا ويتم فتح ملفات جديدة والحمد الله مع عودة الحياة الطبيعية تم العمل بكل الأنشطة.



حدثنا عن إنجازات المعاملات والإجراءات عبر «الأونلاين» يوميا؟



٭ جميع المعاملات التي يتم رفعها من أصحاب الأعمال تنجز مباشرة أولا بأول دون أي تأخير، والحد الأدنى إنجاز 200 معاملة يوميا، وكما قلت العدد وفقا لما يتم رفعه عبر النظام الآلي من قبل أصحاب المشاريع وتنجز بسرعة دون أي تأخير وهناك بعض الإجراءات تأخذ الموافقة التلقائية.



البرنامج الآلي الذي يتم الاعتماد عليه في الإجراءات هل يحتاج الى تطوير دائم؟



٭ التطوير يكون بصفة مستمرة من إدارة نظم المعلومات، ونرفع لهم القبعة فقد تحدوا كل الظروف خلال الجائحة وحققوا نجاحا يسجل لهم، فالعمل الآلي عالج كل الإشكالات الإدارية وسهل على صاحب العمل والموظف.



‏‫ضوابط وشروط



ما شروط وضوابط تسجيل أصحاب المشاريع الصغيرة في «القوى العاملة»؟



٭ هناك عدد من الضوابط لتسجيل أصحاب المشاريع كالآتي:



٭ أن يكـــون صـــاحب المشروع أو المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة كويتيا.



٭ ألا يزيد عمره على 45 عاما ويحق للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب الاستثناء.



٭ ألا يكون متقاعدا أو طالبا.



٭ أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة النشاط.



٭ أن يكون صاحب المشروع مقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود إدارة العمل المختصــة بأصحــــاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها.



٭ ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15%، وذلك للملفات الجديدة، او حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.



٭ ألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي - إن وجد - في المشروع على 20%.



٭ توقيع الإقرار المعد من الهيئة العامة للقوى العاملة من جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ان يتم ذلك بحضورهم شخصيا للتوقيع أمام الموظف المختص في حالة فتح الملف، وأن يكون مفوضا بالتوقيع.



٭ تزويد إدارة العمل المختـصــة بأصحـــاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل 6 أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية لمقر المشروع.



٭ لصاحب العمل تسجيل 5 شركات وفروعها كحد أقصى بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



٭ عدم جواز قيام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل أكثر من شركة او رخصة جديدة بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد مضي سنة عمل شريطة ان يكون مسجلا لدى الإدارة المذكورة، ويجوز له تحويل أي شركات او رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له ان يفتح شركات او أفرع لذات النشاط المحدد في الإدارة دون موافقة اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ودون تحديد المدة.



٭ لأصحاب العمل الممولين من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي او الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة او الشركة الكويتية لتطوير المشــروعات الصغيرة القيام بالتسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون عرضهم على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع إعفائهم من كل الشروط الخاصة بالتسجيل.



٭ اتباع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باستخراج شهادة براءة الذمة بشأن مدير الشركة وجميع الشركات والمفوض بالتوقيع، وذلك قبل التسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



استقدام العمالة



هل تم تعديل شروط استقدام العمالة نتيجة لجائحة «كورونا»؟



٭ مازالت شروط الاستقدام كما هي وتمت إعادة منح تصاريح العمل لأصحاب المشاريع بناء على قرار مجلس الوزراء برفع القيود شرط الحصول على شهادة تطعيم مصدقة من وزارة الصحة الكويتية، وبالتالي يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100%، كما يمنح أصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة او تراخيص جديدة، تصاريح عمل بنسبة 100% بالنشاط نفسه المسجل عليه سابقا، وفي حالة قيامهم بفتح ملفات جديدة بنشاط جديد يطبق عليه الشروط ذاتها، كما يجب عليهم الالتزام بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، مع ضرورة إرفاق شهادة تطعيم جائحة كورونا معتمدة.



الأنشطة المحظورة



هل حدث أي تغيير في الإجراءات الخاصة بالأنشطة المحظور تسجيلها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟



٭ مازال العمل ساريا بقرار حظر بعض الأنشطة من التسجيل ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولم يطرأ أي تعديل عليها وهي:



1 - كل الأنشطة المرتبطة بالمقاولات.



2 - كل الأنشطة المرتبطة بالاستشارات.



3 - السجــائر والتبـــغ ومستلزماتها.



4 - المصــاعد والســلالم الكهربائية.



5 - أجرة تحت الطلب.



6 - تأجير السيارات.



7 - نقل البضائع.



8 - نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت.



9 - سيارات أجرة جوالة.



10 - استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة.



11 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات.



12 - تعقيب المعاملات.



13 - تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها.



14 - التكييف والتبريد.



15 - توصيل طلبات.



16 - خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.



17 - إدارة المطاعم.



هل هناك من شروط أخرى لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟



٭ لا يسمح بتسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشاريع وفقا للضوابط التالية:



- صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع.



- ألا يكون ساريا بشأن المشروعات المملوكة لصاحب المشروع والشركاء أحد رموز الإيقاف التالية: 31 - 32 - 71 - 72 - 131 - 132.



- اعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.



ماذا عن جواز تحويل العمالة المسجلة على مشروع صغير أو متوسط؟



٭ يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعـــات الصغيـــرة والمتوسطة المستقدم من الخارج، وذلك بعد مرور سنة من تاريخ صدور إذن العمل وأن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير او متوسط آخر، وأن يسمح بتقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.