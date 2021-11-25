هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لحصوله على ثقة القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بتكليفه رئيسا للحكومة واختيار الوزراء الجدد، متمنيا له التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة لما فيه خير للبلاد والعباد.



وقال العازمي ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يدعم نقابات القطاع الحكومي، وهذا ما لمسناه في اجتماع سابق معنا بدعمه اللامحدود للنقابات لأداء دورها المنوط بها، مشيدا بهذا الدعم الذي له دور كبير في حركة النقابات العمالية.



وأشار الى أن نقابات العمل الحكومي لها دور كبير في العديد من القضايا، وتساهم في تقديم المقترحات والحلول التي من شأنها الارتقاء بالعمل الحكومي، داعيا الى اشراك واختيار النقابات في التشكيل الحكومي كوزراء لتحريك عجلة التنمية ووضع ايديهم على القضايا المهمة التي تمس المواطن والشارع الكويتي.