القاهرة ـ خديجة حمودة



أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوصية العلاقات المصرية ـ البحرينية، والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين البلدين تجاه كل القضايا.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الديبلوماسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسؤول البحريني إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى. من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا للرئيس السيسي تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2022. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.