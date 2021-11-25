أقام النادي الكويتي الغوص والإنقاذ الحفل الختامي للموسم الرياضي 2020-2021 بمقر اللجنة الأولمبية، وذلك بحضور عضو اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف، ورئيس الاتحادين العربي والمصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي ورئيس النادي الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية ووسائل الإعلام.



وبهذه المناسبة، قال السرحان إن النادي حرص على إقامة حفل ختام الموسم والتكريم بحضور عدد من الشخصيات المميزة، وذلك تقديرا لأبطال اللعبة الذين أثبتوا لنا جميعا معنى قوة الإرادة على الرغم من الظروف الصعبة التي ألمت بالحركة الرياضية نتيجة تداعيات الجائحة التي عصفت بالعالم، وما ترتب عليها من آثار نتيجة توقف جميع الأنشطة وعدم إمكانية استخدام المرافق الرياضية، مشيرا إلى أن الأبطال مثلوا الكويت خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية من خلال إحرازهم لمراكز متقدمة.



وأضاف: «منذ تأسيس النادي وقد سعى مجلس الإدارة الحصول على بطاقات الدعوة والتأهل لأقوى بطولات العالم في رياضة الغوص الدولية، والتي اجتمع فيها العديد من الأبطال العالميين والأسماء اللامعة ممن يحملون الأرقام العالمية في رياضة الغوص، وذلك من أجل ضمان احتكاك لاعبينا والجهاز الفني واكتساب الخبرات اللازمة من أجل تطوير المستوى الفني لجميع رياضات الغوص».