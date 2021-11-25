أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها بمنطقة الفروانية قد أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد ترخيص الإعلان، إقامة إعلان خاص بالنشاط بترخيص منته إلى جانب عدم الالتزام بإقامة ترخيص الإعلان، فضلا عن توجيه 7 إنذارات، داعيا أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح ونظم البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.