أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح أحدهم جراحه خطيرة جراء اعتداءات لمستوطنين متطرفين وقعت امس بالقرب من مدينتي (رام الله) و(نابلس) بالضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان ان مستوطنين هاجموا مركبة فلسطينية قرب قرية (المغير) شرق (رام الله) ورشقوها بالحجارة وانهالوا عليها بالهراوات المعدنية ما تسبب في انقلابها وإصابة السائق بجروح خطيرة، مشيرين إلى أن طفله أصيب أيضا بجروح.



وأضافوا انه جرى نقل الأب بطائرة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الى مستشفى في الأراضي المحتلة لخطورة حالته.



وأشاروا إلى أن فلسطينيا آخر أصيب قرب قرية (دوما) جنوب مدينة نابلس ووصفت جراحه بالطفيفة بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين متطرفين.



وهاجم المستوطنون خلال الأيام الماضية بالحجارة المركبات على الشوارع الرئيسية بين محافظات الضفة الغربية ما أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة وتضرر مركباتهم.



من جهة اخرى، تظاهر عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، للمطالبة باستئناف صرف المساعدات للعائلات الفقيرة، والمتوقفة منذ عدة أشهر بعد تراجع الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية.