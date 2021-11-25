«هل استمعت إلى أغنيات ألبومي الجديد؟»

أديل، المغنية الأميركية، ترفض نشر حوار مع مذيع أسترالي سافر 10 آلاف كيلومتر، كي يجري معها حوارا حصريا، بعدما علمت أنه لم يستمع إلى أغنيات ألبومها الجديد.