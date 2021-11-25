«لا رغبة لدي في رؤية أمي أو أبي أو عائلتي خلال موسم الإجازات القادمة»
بريتني سپيرز، المغنية الأميركية، تعلن عدم رغبتها في رؤية أحد من عائلتها في الإجازات القادمة، عدا خطيبها وطفليها فقط.
«بنهاية الشتاء إما أن تكون من المطعمين أو المتعافين، أو المتوفين»
ينز شبان، وزير الصحة الألماني، ينذر رافضي اللقاح من الألمان بحتمية أخذ اللقاح.
«نظام العدالة أجرم في حقي»
محمد عزيز، 83 سنة، أميركي متهم في قتل مالكولم اكس، يحصل على البراءة بعد مرور سنوات طوال على سجنه.
«هل استمعت إلى أغنيات ألبومي الجديد؟»
أديل، المغنية الأميركية، ترفض نشر حوار مع مذيع أسترالي سافر 10 آلاف كيلومتر، كي يجري معها حوارا حصريا، بعدما علمت أنه لم يستمع إلى أغنيات ألبومها الجديد.