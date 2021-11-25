أعلنت جمعية الهلال الاحمر توزيع 521 حقيبة إيواء و538 سلة غذائية وتسيير عيادتين متنقلتين بالمخيمات المستهدفة لمدة شهر كامل في اليمن بالتعاون مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن النازحيين اليمنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن هذه المساعدات ستسهم في مساعدة النازحين في محافظتي شبوة ومأرب وتوفر احتياجاتهم من الغذاء والمأوى والصحة.



وأضاف ان المساعدات المقدمة من الجمعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الكويت دعما للشعب اليمني عبر مبادراتها الإغاثية والتنموية والخدمية والصحية والاجتماعية، مبينا ان المساعدات الكويتية مستمرة ومتواصلة لإغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن.



وأوضح ان هناك أكثر من 20 ألف نازح منذ مطلع منذ سبتمبر الماضي في تلك المناطق، داعيا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية الى تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح.



وأشاد العون بدعم أهل الكويت الدائم الذي يسهم باستمرار في تعزيز نشاط الجمعية الإغاثي لخدمة الأشقاء في اليمن.