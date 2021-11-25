نظمت كلية التربية بجامعة الكويت فعالية خاصة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد وعودة الدراسة التقليدية بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا، وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتي تعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في مبنى كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأكد القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري حرص كلية التربية على تحقيق أهداف التعليم العالي بشتى مجالاته على سبيل المثال المجالات التدريسية والمجالات البحثية وأيضا المجالات المجتمعية الثقافية، مبينا أن الكلية تساهم في نشر الثقافة والربط العالمي والتبادل القيمي لإيجاد قاعدة مشتركة من التفاهم وهذا أمر في غاية الأهمية ليس فقط تعليميا بل أيضا تنمويا ينصب في صالح بلدنا العزيز.



وأشار د.الظفيري إلى مشاركة سفارات عديدة في هذه الفعالية مما يؤكد على أهمية الانفتاح الثقافي على المجتمعات الأخرى، مبينا أن المرور بظروف صحية عالمية صعبة لا يعني أن نتخلى عن أدوارنا المناطة بنا، فاليوم نسترجع هذه الفعاليات والأنشطة ويحيونها ويساهمون في دفعها إلى الأمام.



بدورها، أكدت المنسق العام للفعالية د. هبة الدريهم مشاركة عدة جهات في الفعالية منها الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة ومؤسسة الطيران المدني وعدة بنوك منها بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والأهلي المتحدة، كما ساهمت 10 سفارات في هذه الفعالية وهي السفارة الأرمنية والتايلندية والتركية واليابانية وسفارة سلطنة عمان والسفارة الأوكرانية والأذربيجانية وسفارة المملكة العربية السعودية وسفارة مملكة البحرين وسفارة الإمارات العربية المتحدة، كذلك شاركت مجموعة العيسى للدراسة بالخارج والتعليم الإلكتروني التابع للكلية وعدة دور نشر منها دار قرطاس ودار شغف.



وأوضحت د.الدريهم أن مشاركة السفارات تأتي اهتماما منها بالجانب السياحي والثقافي لتمكين الطالب من التفاعل مع عدة مجتمعات لاتخاذ قرار الدراسة بالخارج بشكل أفضل، ومساهمة الشركات الخاصة تأتي من جانب توفير طرق سهلة وسلسة للتقديم على التعليم العالي، مشيرة إلى الفعالية ليست مقصورة على كلية التربية بل هي لجميع الكليات المتواجدة في صرح مدينة صباح السالم الجامعية.