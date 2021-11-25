آلاء خليفة



تحت رعاية عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد الفضلي ونادي التحدي الرياضي للمعاقين، نظمت كلية العلوم الطبية المساعدة ندوة عن التصنيف الطبي لرياضة المعاقين (كيف تصبح مصنفا طبيا لرياضة المعاقين)، وذلك بحضور رئيس نادي التحدي الرياضي محمد العتيبي والمدير التنفيذي الحالي لنادي التحدي الرياضي للمعاقين مشعل العتيبي ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وخريجين من جميع الفرق الدراسية للبرامج التأهيلية.



استهلت الندوة أ.د.سعاد الفضلي مرحبة بالحضور واستعرضت تعريف الإعاقة، مبينة أن الإعاقة ليست مرضا ويجب ألا تعوق تحقيق الانجازات والنجاح، وبذلك بدأت رياضة المعاقين كعلاج نفسي وتأهيلي للمعاقين.



وتحدثت أ.د.الفضلي عن تاريخ رياضة المعاقين منذ نهاية الحرب العلمية الثانية، وكيف تم دمجها مع الألعاب الأولمبية بتأسيس الرياضات البارالمبية، وتم تصنيف الإعاقات تصنيفا طبيا حتى تكون هناك عدالة في الألعاب البارالمبية، واستحداث رياضات جديدة تتناسب مع الإعاقات، مشيرة إلى اهتمام الكويت برياضة المعاقين وأن الكويت تخلو من وجود مصنفين دوليين للإعاقات.



بدوره، أوضح الأستاذ مشعل العتيبي البطل البارالمبي الحاصل على ميداليات ذهبية في العديد من البطولات البارالمبية، أهمية الرياضة للمعاقين وأهمية وجود مصنف رياضي لرياضة المعاقين معتمد دوليا من اللجنة البارالمبية والذي قد يتطور إلى محكم دولي، مشيدا بكلية العلوم الطبية المساعدة ومخرجاتها في تأهيل المعاقين.



وتابع قائلا: «إنهم في نادي التحدي أبرموا اتفاقية مع اللجنة البارالمبية الدولية لتدريب متخصصين بالبرامج التأهيلية للعمل كمصنفين طبيين للمعاقين ومن ثم إلى محكم دولي، والدورات التدريبية للتأهيل بهذا الأمر متفق عليها في دبي، وتتكفل اللجنة البارالمبية بمصاريف الدورات التدريبية للمصنف».



وشجع العتيبي جميع الحضور الذي فاق عددهم 250 طالبا وخريجا وعضو هيئة تدريس من البرامج التأهيلية بكلية العلوم الطبية المساعدة على التواصل معه للترشح لهذه الدورات التدريبية، مؤكدا على أن الكويت بحاجة ماسة لمصنف طبي لرياضة المعاقين ولحكام دوليين في هذا المجال.



واختتمت الندوة بطرح العديد من الأسئلة الاستشارية من الحضور، وشكرت أ.د سعاد الفضلي الحضور والأساتذة من نادي التحدي على هذه الندوة الفعالة.