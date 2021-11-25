تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري أقام مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وقسم العلاقات العامة بالكلية ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان (قانون 16/2020 لحماية المرأة من العنف وآليات تنفيذه) حاضرت فيها المحامية عذراء الرفاعي.



وقالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية د.لبنى القاضي، إن المركز قد أعد عدة فعاليات خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ كل عام في تاريخ 25 نوفمبر وتنتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، حيث سينظم المركز في 1 ديسمبر القادم ندوة أخرى حول دور الشرطة المجتمعية في حماية ضحايا العنف وكيفية التغلب على الآثار النفسية.



كما سيشارك المركز في 29 نوفمبر الجاري في فعالية أخرى تخص مبادئ تمكين المرأة وهي مبادرة الأمم المتحدة بالتعاون مع كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاتحاد الأوربي ‏وشركة الحمراء العقارية وجهات ‏أمامية للتمكين ‏الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص، وستقوم بالتوقيع عليها مجموعة من الشركات الكبرى وصلت حتى الآن إلى 30 شركة



وأوضحت القاضي أنه وللعام الثاني على التوالي قام المركز بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بإضاءة معالم الكويت باللون البرتقالي بمناسبة حملة 16 يوما كوسيلة لإظهار تضامن الجهات المختلفة للقضاء على شتى أنواع العنف.



وأشارت د.لبنى القاضي إلى أن الأمم المتحدة اختارت هذا اللون منذ عام ٢٠٠٨ وأطلقت على هذه الحملة اسم (العالم برتقالي)، مبينة أنه في العام الماضي أعلنت هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة من أن الكويت كانت الأولى عالميا بإضاءة أكثر المعالم باللون البرتقالي.