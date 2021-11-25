أسامة أبوالسعود



أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي ان حقوق عمال شركة نفط الخليج خط احمر لن يقبل المساس بها، وخاصة المكافأة التشجيعية للعاملين بمنطقة العمليات في الخفجي والصادر بها قرار مجلس الوزراء.



واعلن العجمي ان نقابة نفط الخليج ستدافع عن حقوق عمالها بكل قوة، داعيا جميع القيادات التي تقف خلف إلغاء هذه المكافأة الى تحمل مسؤولياتهم ونزع فتيل الازمة قبل ان يحدث ما لا تحمد عقباه.



من جهته. اعلن امين سر النقابة بدر العازمي ان جميع الخيارات مطروحة، مشددا على رفض النقابة القاطع المساس بأي حق من حقوق العمال.



ووجه العازمي رسالة الى كل من يحاول العبث بحقوق العمال ومكتسباتهم بان يتحمل مسؤولياته وتبعات قراراته.



من جانبها، اعلنت نقابة العاملين بشركة ‫نفط الكويت‬ دعمها الكامل لنقابة نفط الخليج‬ في خطواتها التصعيدية.



وقالت نقابة نفط الكويت في بيان لها: نقف صفا واحدا مع الزملاء في نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج، ونؤكد ان حقوق العمال في ‫القطاع النفطي‬ خط احمر ولا نقبل المساس بها.