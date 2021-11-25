من المقرر أن يوصي الاتحاد الأوروبي بوضع حد زمني مدته تسعة أشهر لصلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدواعي السفر، وأن يقترح أيضا إعطاء الأولوية للمسافرين الحاصلين على اللقاح، بحسب ما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وجاء في الوثيقة أن المفوضية الأوروبية ستقترح في وقت لاحق اليوم الخميس، أن تستمر الدول الأعضاء في الترحيب بجميع المسافرين الذين حصلوا على اللقاحات المعتمدة من جانب التكتل الاوروبي، وأن تعيد - بداية من العاشر من يناير المقبل - فتح أبوابها لجميع أولئك الذين استخدموا اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، من خلال قائمة اللقاحات المدرجة ضمن الاستخدامات الطارئة.

وبحسب الوثيقة، فإن التحديثات المقترحة تقدم أيضا وضع حد زمني جديد لصلاحية سلسلة اللقاحات الأولية، في خطوة من المرجح أن تعمل على تثبيت وضع الجرعات المعززة.