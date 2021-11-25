افتتح رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الدكتور أنور قرقاش المعرض الذهبي لفناني الإمارات "50 * 50" والذي يستمر في مدينة دبي حتى 22 ديسمبر المقبل.

وتنظم مؤسسة العويس هذا المعرض بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه 50 فنانا في حقول الرسم والتشكيل والنحت والتصوير والتكوين وغيرها.

ويحتفي المعرض بالحركة الفنية الإماراتية التي واكبت مسيرة بناء الدولة وتطورها من خلال الأعمال الفنية، ليس في مجال الرصد والتوثيق فحسب، بل في مجال تطور الفن وأدواته وفلسفته وصولا إلى أحدث المدارس الفنية في العالم، والتي كان لها نصيبها في الساحة المحلية.

وعلى هامش افتتاح المعرض، أقيمت ندوة بعنوان "الفن التشكيلي الإماراتي في نصف قرن"، شارك فيها كل من سلمى المري وعلي العبدان ومحمد الاستاد، وأدارها الفنان إحسان الخطيب.

وخلال الندوة، أشار الفنان العبدان إلى تطور الفن في الإمارات ومواكبته لأحدث المدارس الكبيرة، كما تحدثت الفنانة سلمى المري عن تجربتها وفلسفتها في بناء العمل، وأيضاً قدم الفنان محمد الاستاد فيلما قصيرا عن طريقته في رسم لوحة من مفردات الطبيعة