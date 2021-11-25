قال منظمون اليوم الخميس إن سيدني ستستضيف كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس في الفترة 1-9 يناير كانون الثاني استعدادا لانطلاق أستراليا المفتوحة.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس أن ملبورن ستستضيف تصفيات أستراليا المفتوحة في الفترة 10-14 يناير بعد إقامة تصفيات 2021 خارج البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح كريج تايلي رئيس الاتحاد الأسترالي أن بلاده ستستضيف 17 بطولة، وهو رقم قياسي، في ولايات فيكتور ونيو ساوث ويلز وساوث أستراليا استعدادا لأستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة 17-30 يناير.

وأضاف تايلي في بيان "من المهم أن نستقبل أفضل اللاعبين في العالم للمنافسة في البلاد وإلهام الجيل الجديد وزيادة الاهتمام والحماس برياضتنا".

وتستضيف سيدني بطولة لكل من الرجال والسيدات بعد كأس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وتقام أربع بطولات للرجال في أديليد بالإضافة إلى بطولتين متتاليتين للسيدات في الفترة 2-15 يناير بينما تقام ثلاث بطولات في ملبورن بارك.

وكانت روسيا أحرزت لقب كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في فبراير شباط الماضي.