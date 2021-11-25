أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار محكمة ولاية جورجيا الجنوبية إدانة 3 أمريكيين بيض بتهمة قتل شاب من أصول إفريقية يدعى أحمد أربيري.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس إن قرار المحكمة يعد مؤشر على جودة النظام القضائي فى الولايات المتحدة.

واستدرك قائلا إنه ​على الرغم من أن أحكام الإدانة تعكس قيام نظام العدالة بعمله، إلا أن ذلك وحده لا يكفي.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل بكدٍ لضمان أن سيادة القانون والعدالة القائمة على أساس المساواة أمام القانون ليست مجرد عبارة منقوشة بالحجر فوق المحكمة العليا، ولكنها حقيقة واقعة لجميع الأمريكيين.

وشدد على ضرورة أن تلزم الولايات المتحدة نفسها مجددًا ببناء مستقبل من الوحدة والقوة المشتركة، حيث لا أحد يخشى العنف بسبب لون بشرته.

وأضاف أنه ما من شيء يمكن أن يعيد أربيري إلى عائلته ومجتمعه، لكن الحكم يضمن معاقبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة الفظيعة.

وأثار مقتل الشاب أربيرى حالة من الغضب خاصة أنه سبق مقتل الشاب الأسود جورج فلويد في مايو 2020 على يد شرطي ليطلق مقتله شرارة تظاهرات "حياة السود مهمة" التي نددت بتعنت وظلم الشرطة الأمريكية في تعاملها مع الأقليات.

وقررت المحكمة توجيه تهمة القتل للأب جريجورى مايكل ونجله ترافيس وجار لهم يدعى ويليام، حيث أقدموا على مطاردة الشاب أحمد (25 عام) بسيارة دفع رباعي أثناء ركضه للتريض٫ ليلتحموا فى شجار أدى إلى مقتل الشاب بعيار نارى.

وكان الثلاثة قد اعترضوا الشاب الراكض لاعتقادهم أنه يقدم على جرم ما وهو ما اعتبره الكثيرون عنصرية وتحامل سببه لون بشرة.