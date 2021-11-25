أعلنت القوات المسلحة الدنماركية في بيان أن القوات الخاصة قتلت أربعة أشخاص يشتبه بأنهم قراصنة في خليج غينيا جنوبي نيجيريا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الفرقاطة إسبرن سنير اتخذت إجراءات أمس الأربعاء بناء على تنبيهات بشأن زيادة نشاط القرصنة في المنطقة، حيث تم نشر السفينة لحماية السفن التجارية الخاصة.

واقتربت القوات الخاصة من سفينة آلية صغيرة ، وعلى متنها ثمانية أشخاص قاموا بفتح النار عندئذ .

وردت القوات الدنماركية بالنيران أيضا فقتلت أربعة أشخاص وأصابت شخصا خامسا، فيما غرق الزورق الصغير. وتم احتجاز القراصنة الثلاثة المشتبه بهم الباقين .

من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الفرقاطة اليوم الخميس في إطار رحلتها إلى غانا.