ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن الإجراءات والقوانين الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى بهدف الحد من هيمنة هذه الشركات على الأسواق العالمية تتزايد بشكل مستمر.

وأوضحت الشبكة أن لجنة رئيسية من المشرعين في الاتحاد الأوروبي وافقت على قوانين أكثر صرامة تستهدف أمازون Amazon وآبل Apple ووحدة Google التابعة لـ Alphabet إضافة إلى فيسبوك Facebook.

كانت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي وصاحبة الفكرة مارجريت فيستاجر اقترحت في أواخر العام الماضي قانون الأسواق الرقمية الذي يضع قائمة بالأمور التي يجب تجنبها لعمالقة التكنولوجيا والتي تتضمن شركات تبلغ حجم مبيعاتها الأوروبية 8 مليارات يورو على الأقل وقيمة سوقية تبلغ 80 مليار يورو. المقترح بدوره يشمل طرح القواعد على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قبل اعتمادها.

الأهداف التي تسعى التشريعات لفرضها ستعمل على تمكين المفوضية الأوروبية من إيقاف أو خفض عمليات استحواذ الشركات الكبرى على الأصغر حجما والتي تهدف للقضاء على المنافسين الناشئين.