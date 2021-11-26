أسامة أبوالسعود



أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي ان حقوق عمال شركة نفط الخليج خط احمر لن يقبل المساس بها، وخاصة المكافأة التشجيعية للعاملين بمنطقة العمليات في الخفجي والصادر بها قرار مجلس الوزراء.



وأعلن ان نقابة نفط الخليج ستدافع عن حقوق عمالها بكل قوة، داعيا جميع القيادات التي تقف خلف إلغاء هذه المكافأة إلى تحمل مسؤولياتهم ونزع فتيل الأزمة قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.



من جهته، أعلن أمين سر النقابة بدر العازمي ان جميع الخيارات مطروحة، مشددا على رفض النقابة القاطع المساس بأي حق من حقوق العمال.



ووجه العازمي رسالة الى كل من يحاول العبث بحقوق العمال ومكتسباتهم بأن يتحمل مسؤولياته وتبعات قراراته.



من جانبها، أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت دعمها الكامل لنقابة نفط الخليج في خطواتها التصعيدية. وقالت نقابة نفط الكويت في بيان لها: «نقف صفا واحدا مع الزملاء في نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج. ونؤكد ان حقوق العمال في القطاع النفطي خط أحمر ولا نقبل المساس بها.