هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق محمد الفداغ الذي حدثنا عن بداياته البحرية وما مواسم الصيد الآن، واين اماكن صيد الشماهي وافضل ييمة له، ومتى يكون موسم الشيمة وافضل مايات صيدها، ومتى يكثر صيد السبيطي واحجام خيوطه، كما اطلعنا الفداغ على افضل اوقات صيد النقرور واماكنه، واماكن صيد الشعم في فصل الصيف والشتاء، واكثر ما يضايق الحداقة والنصائح التي يود ان يهتم بها اهل البحر، فإلى التفاصيل:



تولعت بحب البحر والصيد في سنة 2004، وكنت اطلع مع الربع حبيب دشتي وعبدالله ذياب، وكنت احدق فقط في الحيشان وطبعانة ام الفحم والرشدان وبر قضى وجزيرة عوهه، وتعلمت اشياء كثيرة منها الموادع والترديع وحسبة المايات ومواسم الصيد ومعرفة اماكن الاسماك متى تتواجد في مكان معين ومتى تنتقل الى الآخر.



موسم الشعم والشماهي



ويضيف: حاليا موسم الشعم في بر قضي والرشدان والحيشان والشيم بالدور والعوارض والبالول اقواع 25 وقصاصير عوهة، صيد الشماهي بعارض عوهة شهر يوليو واغسطس على مايات الحمل اول السجى وافضل ييمة له ربيانه حيه جامبو وموجود بالصيف بجزيرة كبر، بس الافضل شهر اكتوبر ونوفمبر على اول وآخر السجى، وايضا موجود بخوارير الصبية شهر اغسطس وسبتمبر ويبين اكثر بماية الثبر وبين شهر مايو ويونيو تحصله بالزور على ماية اول الثبر.



الشيم على عارض الأبراج



ويتابع: موسم الشيم شهر يونيو ويوليو بالدردور واحسن مكان «قوعة القمة» على ماية الثبر، وايضا تحصله على عارض الابراج تبين شهر نوفمبر وديسمبر ويناير، والييمة تكون يميامة حية أو على الجق، وبالنسبة حق الهامور شهر ابريل ومايو وتحصله بكل طبعانات الكويت على وقفة الماية وييمته الجم او الشعم او نويبية وخيطك يكون من 160 إلى 200 «درية» وميدارك خرواش.



السبيطي ييمته طرية



ويضيف: السبيطي يكثر بالحيشان علي غزر 30 وييمته زوريه حيه او نغاقه او مصران الدجاج او الجق ويجب انك تحرص على الييمه الطريه وتكون من نفس مرعاه وماياته وقفة ثبر أو وقفة سجى طبعا قبل الوقفة بنص ساعة تكون موجود وخيطك 60 او 70 ركه طولها متر ونص وميدار 0/6 و0/5.



النقرور كثرته في الفنطاس



ويقول: النقرور من شهر ابريل ولغاية شهر يونيو تكون دخلته خلف الخثاق ويكثر بطبعانة الفنطاس واطيان الفنطاس وآخر شهر ابريل يبين بالجون بمنطقة الركسة والدفان والدعية شهر سبتمبر ولغاية نوفمبر ويبين بالاقواع الجنوبية من المسيلة إلى الجليعة وافضل ييمه له الربيان والخثاق وخيطك يكون 70 و80 وميدارك 0/5.



أماكن الشعم في الشتاء والصيف



ويضيف: الشعم اماكن صيده بالحيشان والرشدان وموجود طول السنة وخلال فصل الصيف يكون على النخشرة وييمته الشريب، وفي فصل الشتاء تحصله بالاطيان وييمته الربيانة بالرق، حاليا طرق الصيد الحديثة الجق بالاضافة إلى «الاسستات» وهي عباره عن ميدارين مشبوكين مع بعض يركبون علي الجق وتتميز بألوان ملفتة واحجام مختلفة والتي انا وغيري نقوم بتصنيعها وهي ترغب السمچة اثناء ممارسة الصيد.



ختامية



واختتم الفداغ قائلا: اتمنى من اخوانى الحداقة الالتزام بشروط الامن والسلامة مثل طفاية الحريق واللايف جاكيت والاسعافات الاولية والتأكد ان القارب سليم وتغلق مقر الطراد، وبصراحه اللي يضايقني في البحر كثرة طراريد الاجار وعدم التزامهم بآداب البحر من رمي المخلفات مثل العلب والاكياس الفارغة وسرعتهم بالمرور بين الطراريد وايضا التلوث والصيد الجائر من اصحاب شباك الصيد «العديد» والمشابك.