أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عن فوز مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء د.أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية برئاستها لمدة 4 سنوات.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان امس أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ89 للجنة التنفيذية للانتربول في مدينة إسطنبول امس، وبذلك يصبح اللواء الريسي أول شخصية عربية تتولى المنصب الرفيع، كما يترأس الريسي اللجنة التنفيذية لـ«الإنتربول» التي تتولى تمثيل المنظمة الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة.



وأوضحت وكالة «وام» أن اللجنة التنفيذية للانتربول تتكون من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم، مضيفة أنه قبل فوزه برئاسة الإنتربول، خاض اللواء الريسي تجربة قوية في أروقة المنظمة الدولية، فهو عضو نشط في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.