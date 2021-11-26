قال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا إن الهيئة تتواصل مع كل الهيئات الرياضية من أندية شاملة ومتخصصة واتحادات واللجنة الأولمبية بغية الارتقاء بالمنظومة الرياضية وفقا لاستراتيجيتها للأعوام (2022 - 2028) التي أطلقت أخيرا.



وذكر الملا في تصريح أن قرار تقليص الألعاب بالأندية الرياضية الشاملة إلى 6 ألعاب فقط وهي: القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى، وأي قرارات أخرى هي محل مناقشة بين الهيئة والرياضيين في الأندية والاتحادات للوصول إلى أفضل تصور يلبي طموحات الرياضيين وانسجاما مع الإطار العام لأهداف استراتيجية الهيئة العامة للرياضة.



وأكد حرص الهيئة على أخذ آراء العاملين في الميدان الرياضي وأفكارهم بتطوير الرياضة ودعم الشباب الرياضي الممارس لكل الألعاب الجماعية منها والفردية بما يتوافق واستراتيجيتها التي تعتمد في عملها على التشاركية والجماعية.



وأوضح الملا ان هذه القرارات التي تستهدف رعاية الشباب والنشء رياضيا تعرض على مجلس إدارة الهيئة المقبل لإقرارها باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر، مشددا على أن الجهاز التنفيذي للهيئة حريص على تلبية تطلعات الشباب الكويتي الرياضي بتطوير جميع عناصر المنظومة الرياضية.