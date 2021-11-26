كاني ويست، المغني الأميركي، يعلن رغبته في العودة إلى زوجته كيم كارديشيان، رغم بدئها في إجراءات الطلاق.

«أعترف بخطئي، لكني أريد إنقاذ زواجي وأسرتي قبل الضياع»

هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا، تحذر من إمكانية استخدام العملات الإلكترونية لتقويض هيمنة الدولار الأميركي.

«يمكن للصين وروسيا استخدام العملات الإلكترونية كأسلحة ضد الولايات المتحدة»

الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا (39 سنة)، تمزح بشأن فارق السن بينها وبين زوجها المغني الأميركي نيك جوناس (29 سنة).

«نعم بيننا 10 سنوات فرق سن، لذا أشرح له كثيرا مما فاته قبل والدته»

دانييل أوتلو، مفوضة الشرطة في مدينة فيلادلفيا، تعلن وصول رقم القتلى بالسلاح إلى 500 نسمة، لتصبح سادس أخطر مدينة بأميركا.

«يشكك في الانتخابات، كي يظل حاضرا في أذهان الناس ولتصبح الانتخابات القادمة استحقاقا له»