«أعترف بخطئي، لكني أريد إنقاذ زواجي وأسرتي قبل الضياع»
كاني ويست، المغني الأميركي، يعلن رغبته في العودة إلى زوجته كيم كارديشيان، رغم بدئها في إجراءات الطلاق.
«يمكن للصين وروسيا استخدام العملات الإلكترونية كأسلحة ضد الولايات المتحدة»
هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا، تحذر من إمكانية استخدام العملات الإلكترونية لتقويض هيمنة الدولار الأميركي.
«نعم بيننا 10 سنوات فرق سن، لذا أشرح له كثيرا مما فاته قبل والدته»
الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا (39 سنة)، تمزح بشأن فارق السن بينها وبين زوجها المغني الأميركي نيك جوناس (29 سنة).
«500 جريمة قتل بالسلاح»
دانييل أوتلو، مفوضة الشرطة في مدينة فيلادلفيا، تعلن وصول رقم القتلى بالسلاح إلى 500 نسمة، لتصبح سادس أخطر مدينة بأميركا.
«يشكك في الانتخابات، كي يظل حاضرا في أذهان الناس ولتصبح الانتخابات القادمة استحقاقا له»
كوري ليفاندوفسكي، مدير الحملة الانتخابية الناجحة لترامب عام 2016، يصرح في كتاب جديد عن ترامب.