أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة 3.17% في شهر يوليو الماضي، وذلك على أساس سنوي. وحسب تقرير «الإحصاء» الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) إلى 120.3 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 116.6 نقطة في الشهر المناظر من عام 2020. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في يوليو الماضي بنسبة 0.25%، بالمقارنة بمستواه في شهر يونيو 2021 والذي سجل 120 نقطة.



وساهم في الارتفاع السنوي للتضخم، زيادة أسعار 10 مجموعات على رأسها الترفيه والثقافة بنسبة 8.24%.