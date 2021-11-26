تم توقيع بروتوكول تعاون امس بين المجلس البلدي وجمعية المحامين الكويتية.



وقال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: نثمن مبادرة جمعية المحامين بطلب إبرام مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لما لها من أثر كبير في إمداد المجلس بخبراتها القانونية الواسعة بما يسهم في جودة ما يصدره المجلس من قرارات ولوائح فضلا عن عقد دورات تدريبية لموظفي الأمانة العامة للمجلس لتدعيم الجوانب القانونية في أداء مهامهم الوظيفية والمهنية.



من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ان توقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية والمجلس البلدي يمهد لمزيد من التعاون والتنسيق بما يصب في صالح الطرفين.



وأضاف الشريان ان الجمعية وفي ظل رؤيتها 2023، وحرصها على توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء مع هيئات ومؤسسات الدولة، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع «البلدي» الذي يعد عمادا لتحقيق السياسات العامة للبلدية، ولما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي.



وتابع: في سياق سعينا المستمر لتوفير كل الخدمات للزملاء المحامين، وفتح آفاق التعاون لهم، نرى في توقيع مثل هذا البروتوكول توطيد لأواصر التعاون المثمر والبناء بين الطرفين، ولاسيما في مجال عقد الدورات التدريبية، والاجتماعات الثنائية، كما أنه سوف يتيح الفرصة لمراقبة القوانين المتعلقة بالمجلس البلدي، والإسهام في إبداء الرأي بما يحقق مصلحة الطرفين.