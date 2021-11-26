بشرى شعبان - عادل الشنان

قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان أمس بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح ان التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الاعاقة من خلال الربط الالكتروني لتزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات الاسكانية لذوي الاعاقة وذويهم.



وأشاد الرويح بالدور المثمر والجـهود الــتي تقوم بها المؤسـسة و«ذوي الاعاقة» لتوفير الوقـت والجهد على ذوي الاعاقة من خلال التحول الرقمي لتبادل المعلومات والغاء التعامل الورقي في الجهات الحكومية، لافتا الى ان البروتوكول يعد التزاما بين المؤسسة والهيئة على انشاء وتشغيل خـدمتين إلكترونيتين بهدف تزويد الــمؤســسة بالبـيـانات والمعلومات للمستحقين للرعاية السكنية من ذوي الاعاقة وذويهم المعتمدة والاحتفاظ بسجل تاريخي يبين المعلومات التي تم الحصول عليها من الهيئة من خلال الربط الالكتروني للرجوع اليها عند الحاجة.



وحول مرونة البروتوكول وتماشيه مع التطورات المستقبلية، أكد ان لكل من الطرفين الحق في طلب إضافة أو تعـديل أي من البنود بما يحـقـق الـهـدف الـمـتــفق عليه بعد موافقة الطرف الآخر. بدورها، كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالانابة هنادي المبيلش ان الهدف من هذا الربط هو تبادل المعلومات في إطار قانوني. واشارت الى ان البروتوكول يتضمن عدة بنود، أهمها ما تتضمنه اللائحة التنظيمية المادة 10 والتي تنص على أولويات الرعاية السكنية للاشخاص ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة وتحت غطاء القانون رقم 8/2010 للأشخاص ذوي الإعاقة وبناء عليهم تم وضع البنود الخاصة في هذه الاتفاقية والتي تتضمن تبادل البيانات بين الهيئة والمؤسسة عبر الربط الآلي الذي يمكن صاحب العلاقة من ذوي الاعاقة من التوجه مباشرة الى هيئة الرعاية السكنية ويتم الاطلاع على بيانات اعاقته وصلاحية شهادته وفاعلية الملف دون الرجوع للهيئة ويدرج ضمن الأولوية في الرعاية السكنية وفق ضوابط المؤسسة.



كما يمكن البروتوكول الهيئة من التعرف على عدد الحالات المسجلة ممن كانت لهم الاولوية. كما أشارت الى ان شهادات الاعاقة الالكترونية الحالية تمكن الجهات الحكومية من الاستعلام عن الشهادات آليا دون الحاجة الى التواصل مع الهيئة وكذلك هوية ذوي الاعاقة التي تصدر من الاونلاين للاشخاص ذوي الاعاقة.



ولفتت الى ان الهيئة انجزت ما يقارب الـ 90% من الربط مع الجهات ذات العلاقة.