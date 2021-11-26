

أعلنت قوة الإطفاء العام عن شراكتها مع كيدزانيا الكويت، وبذلك اتحد أبطال الكويت الذين يضحون في سبيل حمايتنا وحماية مرافقنا من الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية، مع مدينة الأطفال المشهورة عالميا بمزيجها الخاص بين التعليم والترفيه والحائزة جوائز عدة في مجالها، وقد جاء الإعلان في حفل افتتاح «مركز كيدزانيا للإطفاء» في موقعها يوم الخميس، الموافق ١٨ أكتوبر عام ٢٠٢١، والتي اشتملت على رحلة تعريفية خاصة داخل مرافق كيدزانيا.



وقال الوكيل ضابط علي عبدالعزيز الداغر، خلال مراسم الافتتاح «نشكر كيدزانيا الكويت على تفانيهم بخدمة المجتمع، ولا نستطيع أن نوفر مستقبلا آمنا، إلا إذا قمنا بحماية صغارنا وتعليمهم بداية من هذه اللحظة، وبالتعاون مع كيدزانيا الكويت، حققنا جزءا كبيرا من هذه المهمة من خلال المحاكاة التي يتعلم الصغار عن طريقها مخاطر الحرائق وطرق النجاة منها».



وقال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع، فيرناندو ميدورا: «دائما ما نسعى في كيدزانيا إلى الشراكة مع العلامات التجارية التي توفر فرصا للأطفال للتعلم من خلال لعب الأدوار المحاكي للواقع، والذي يؤثر بإيجابية على المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الأطفال. نحن سعداء جدا لمشاهدة انطلاقة الشراكة بين محطة كيدزانيا للإطفاء وقوة الإطفاء الكويتي، وذلك لنشر الوعي ومساعدة الأطفال لتطوير مهاراتهم والطرق السليمة للحفاظ على أرواحهم وأرواح ذويهم، وتكمن أهمية الشراكة بين كيدزانيا الكويت وقوة الإطفاء الكويتي في حثها على الالتزام تجاه المجتمع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. معا نستطيع تثقيف الجيل اليافع عن طرق تفادي الحرائق وأخطارها وتقليص خطر اندلاع الحرائق في المنازل.