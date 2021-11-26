هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» امس بسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها 33 من الكاميرون بسبب تسجيل «تأخر كبير» في جاهزية الملاعب التي تحتضن هذه البطولة وعدم الرد على مراسلات الهيئة القارية.



وحددت «كاف» في بيان لها تاريخ 30 الجاري للكاميرون كآخر اجل لتدارك التأخر المسجل في تسليم الملاعب التي ستحتضن التظاهرة القارية وفي مقدمتها ملعب (اولمبي) الذي سيحتضن اللقاء الافتتاحي بين الكاميرون ببوركينا فاسو في التاسع من يناير المقبل.



وأعرب الاتحاد الأفريقي في رسالة وجهها للجنة المنظمة في الكاميرون عن «مخاوف» إزاء بطء وتيرة التحضيرات على الرغم من التعهدات التي قطعتها الكاميرون بذلك.



وأشارت الرسالة الى 6 نقاط أساسية منها ما يتعلق ببرنامج صيانة أرضيات الملاعب وغياب اللوحات الإلكترونية وغياب المعلومات حول البروتوكول الصحي الخاص بالجمهور الذي يرغب في حضور المباريات.



وكان من المقرر ان ينظم الكاميرون كأس أمم أفريقيا في عام 2019 قبل ان يقرر الكاف نقلها الى مصر بسبب التأخر المسجل في صيانة وتجهيز المنشآت الرياضية.