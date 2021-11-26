الدوحة - فريد عبدالباقي



تقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب إلى نظيره الاتحاد الأفريقي «الكاف» لاستضافة النسخة الـ 33 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2022، المقرر إقامتها في الكاميرون.



وكان الاتحاد الأفريقي طالب نظيره الكاميروني الاستفسار عن مدى جاهزية الدولة لاستضافة النسخة الحائرة نظرا للأوضاع الصحية في الكاميرون مع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزية الملاعب المستضيفة لمباريات البطولة.



وفي حال موافقة «الكاف» على نقل البطولة إلى قطر ستكون السابقة الأولى في إقامة كأس الأمم خارج القارة الأفريقية، أسوة بما حدث عندما أسند «الكاف» إقامة 4 نسخ متتالية لبطولة السوبر الأفريقي إلى قطر.



ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.



ويأتي طلب الاتحاد القطري باستضافة البطولة لتكون بمنزلة البروفة الرسمية والأخيرة قبل احتضان مباريات مونديال قطر التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، فضلا عن التأكيد على مدى جاهزية الملاعب الثمانية المونديالية وهي: ستاد خليفة الدولي والبيت و974، والجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي ولوسيل والثمامة.