دارين العلي



دشنت وزارة الكهرباء والماء أول مواقع عمل جهاز البصمة الجديد في ادارة مركز نظم المعلومات بمنطقة الجابرية وهي الادارة المنفذة للعقد. وقالت مصادر مطلعة ان الموقع الذي بدأ العمل به رسميا من بين 170 موقعا من المتوقع ان يتم تشغيلها تباعا قبل فبراير المقبل. وأوضحت المصادر ان الاجهزة مصممة لالتقاط بصمة الوجه والاصبع بالإضافة الى بصمة الهاتف التي يمكن من خلالها متابعة حضور وانصراف الموظفين عبر تطبيق يتم تنزيله على أجهزتهم الذكية. ولفتت الى ان الوزارة خلال المرحلة الحالية تقوم بتحديث بصمة الموظفين لتتلاءم مع النظام الجديد الذي يمنع التزوير والتحايل على البصمة التي تحصل في النظام القديم. وقالت المصادر ان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم على اعمال التركيب والتشغيل والتجربة، حيث سيتم تسليم النظام جاهز للوزارة.