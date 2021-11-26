محمد الجلاهمة



جدد مصدر أمني التأكيد على أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وبهدف ضخ دماء جديدة، لن يقوم بالتجديد لأي قيادي أمني (مدير عام أو مساعديهم أو من دون منصب) متى ما أتموا الستين عاما أو انتهت فترة التجديد التي سبق أن منحت لهم، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الوزارة لضخ الدماء الجديدة وإفساح المجال للعناصر الشابة. وأضاف المصدر: هذا الإجراء سيطبق أيضا على الوكلاء المساعدين، إلا في أضيق الحدود، بمعنى إذا انتهت الفترة القانونية للوكلاء بحلول الستين فسيحالون الى التقاعد ولن يجدد لهم حتى يبلغوا الخامسة والستين مثلما كان يحدث، وقد يجدد بصورة محدودة جدا لعام واحد.



ورجح المصدر أن يطول القرار عشرات القيادات المتواجدة في الخدمة حاليا، لافتا الى ان الامتيازات المالية التي اعتمدت مؤخرا منصفة، وعلى من تجاوز الستين او انتهت فترة التجديد ان يتقدموا بطلبات للتقاعد لا طلبات تمديد، واذا لم يقدموا على ذلك فسيحالون الى التقاعد مع ترقيتهم الى الرتبة الأعلى. وحول ترقية وكلاء جدد او رفع أسماء ضباط لتسميتهم الى وكيل مساعد، قال المصدر: هذا الأمر متوقف على الهيكل الذي يعد حاليا.