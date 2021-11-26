«هيئة الاتصالات»: الإنفاق شهد تراجعاً بنسبة 9% خلال الجائحة.. ويعود إلى مستوى ما قبل الجائحة في 2025

باهي أحمد



كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عن أن إنفاق الأفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام على الاتصالات وتقنية المعلومات سيبلغ 4.85 مليارات دولار في الكويت خلال 2021، مشيرا إلى أن الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة شهد نموا مطردا، من 4.6 مليارات دولار في 2016 ليصل إلى 5.2 مليارات دولار في 2019، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.1%.



وأضاف التقرير الذي استند إلى مؤسسة البيانات الدولية، أن جائحة ڤيروس كورونا كان لها أثر بالغ أدى إلى تراجع الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 9% في عام 2020، لافتا الى أن السوق بدء طريقه للتعافي حيث يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.8% خلال الأربع سنوات القادمة ليصل إلى مستويات الإنفاق المسجلة فيما قبل جائحة ڤيروس كورونا المستجد في عام 2025.



وأشار إلى ارتفاع الانفاق بنسبة 1.9% ليصل إلى 4.95 مليارات دولار خلال 2022 وبنسبة ارتفاع تصل إلى 2% خلال 2023 ليصل إلى 5.05 مليارات دولار، على أن يواصل الارتفاع في عام 2024 ليصل إلى 5.15 مليارات دولار.