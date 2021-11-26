تتمثل في رسوم مغادرة بقيمة 3 دنانير على التذكرة الواحدة.. وعام «كورونا» سجل أدنى إيرادات بمليوني دينار

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي ما حصلته الدولة من رسوم مغادرة مطار الكويت خلال 6 سنوات بلغ 53 مليون دينار.



وتفصيليا، أظهرت بيانات لوزارة المالية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن العام المالي 2020/2021 (سنة الكورونا) كان الأقل في تحصيل رسوم مغادرة مطار الكويت بواقع 2 مليون دينار، بينما كان العام المالي السابق 2019 /2020 الأعلى خلال السنوات الست السابقة بواقع 11 مليون دينار، وجاء العام 2018 /2019 كثالث أعلى عام تحصيلا لرسوم مغادرة مطار الكويت بواقع 10.74 ملايين دينار يليه العام 2017 /2018 بتحصيل 10.5 ملايين دينار، ومن ثم العام 2016 /2017 بتحصيل ما قيمته 9.6 ملايين دينار، ليحل عام 2015 /2016 كثاني أدنى عام لجهة حجم الإيرادات المحصلة بواقع 9.04 ملايين دينار.



وكان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات السابق عبدالله معرفي قد أصدر قرارا وزاريا بشأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب عمل به من تاريخ 1 يونيو الماضي، أضيف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر و2 دينار على تذكرة الراكب القادم.