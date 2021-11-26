آلاء خليفة

حرصت الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة على تسهيل اجراءات العملية الانتخابية لضمان سيرها دون عقبات، حيث عقد ممثلو الهيئة الادارية بالاتحاد اجتماعات مكثفة مع الهيئة التنفيذية واللجنة الدستورية التابعة لها، تخللت تلك الاجتماعات عمليات التدقيق على كشوفات المسجلين لعضوية الاتحاد، وشكرت الهيئة التنفيذية تعاون الاتحاد وشفافيته خلال فترة تسجيل العضويات والتدقيق على صحتها.

جاء ذلك خلال الاستعداد لاجراء انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع والثلاثين المنعقد خلال الفترة من 25 – 28 الجاري في مدينة شيكاغو الاميركية تحت شعار "جيل طموح لتحقيق رؤية وطن".

وتم الانتهاء من التدقيق على بيانات ومستندات الطلبة والطالبات المسجلين لعضوية الاتحاد بالتعاون مع الهيئة التنفيذية، وبعد التواصل مع أصحاب الطلبات غير الكاملة عبر البريد الالكتروني لاستكمال المستندات المطلوبة، وتم اعتماد 2697 اسما من قبل الهيئة التنفيذية ضمن الكشف النهائي والمحصن.



ودعا الاتحاد الهيئة التنفيذية لعقد اجتماع مع القوائم المشاركة للاطلاع على الكشف النهائي والمحصن في أقرب وقت ممكن لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وتفاديا لأي تعطيل.