الاء خليفة

اعلن المنسق العام للمنتدى الخليجي الافتراضي ورئيس اللجنة العلمية ا.د.يعقوب الكندري ان المنتدى يعقد تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية للجائحة..تأثيرات، تصورات، نظرة مستقبلية" وينظمه معهد المرأة للسلام والتنمية، لافتا الى مشاركة نخبة علمية متخصصة ومميزة من الباحثين والأكاديميين والمسئولين في هذا التجمع العلمي وذلك للوقوف على الآثار الاجتماعية العامة التي خلفتها الجائحة، والوقوف على بعض الأبعاد الخاصة لما بعد الجائحة.

وقال الكندري: انطلق المعهد في هذا الموضوع لشعوره بأهمية الوقوف على التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة، مشيرا الى ان الملتقى سيعقد غدا السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة المسائية وعبر برنامج زووم، وبمشاركة خليجية مميزة من المتخصصين.

وأضاف: وسيتضمن برنامج الملتقى المشاركة بسبعة عشر ورقة عمل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الستة كافة. وسيكون في كل يوم جلستين ومن محورين مختلفين، وبواقع ستة محاور رئيسة. فستبدأ في اليوم الأول الجلسة الخاصة عن الثقافة في أثناء الجائحة ومستقبلها والتي سيشارك فيها أ.د. محمد غانم الرميحي من الكويت، ود. سيف العمري من سلطنة عمان، ود. حسن مدن من مملكة البحرين، وستكون الجلسة برئاسة أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د.عبدالله الجسمي.

وتابع: أما الجلسة الثانية من اليوم نفسه، فسيكون محورها خاصا بالأبعاد السياسية للجائحة والتي سيترأسها أ.د. عثمان الخضر رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وسيشارك فيها من الكويت ومن قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت كل من أ.د. عبدالله الشايجي، وأ.د. عبدالله سهر، وكذلك د. محمد بن هويدن من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي اليوم الثاني تنطلق الجلسة الثالثة بمحور الأبعاد الاجتماعية للجائحة والتي يسبقها كلمة افتتاح خاصة يلقيها د.بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط. وسيترأس الجلسة الثالثة د. شافي النيبادي من دولة الإمارات العربية المتحدة التي سيشارك فيها أ.د. اسماعيل كتبخانة وأ.د. هند خالد الخليفة من المملكة العربية السعودية، ود. فاطمة الصايغ من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وستكون الجلسة الرابعة تحت محور الاتجاهات والقضايا الاجتماعية والنفسية في مواجهة الجائحة ويترأسها عميدة كلية العلوم الاجتماعية بالإنابة أ.د. مها مشاري السجاري، ويشارك فيها الباحثون د.عبدالعزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية، وفاطمة الكبيسي من دولة قطر، ود. مريم المرزوقي من الكويت.

وزاد: أما اليوم الأخير فسيترأس الجلسة الخامسة الإعلامي د. بسام الجزاف والتي تقع تحت محور الاتجاهات والأبعاد الإعلامية والتقنية للجائحة، ويشارك فيها كل من د. لولوة حسن بودلامة من مملكة البحرين، ود. خالد الجابر من دولة قطر، ود. حسيبة غضبان النصار من الكويت، وسيعرض الملتقى عصارة الجهود العلمية التخصصية في المجالات الاجتماعية المختلفة فيما يتعلق بالآثار والتصورات والنظرة المستقبلية للجائحة متطلعين إلى مشاركة الجميع، حيث أنه سيكون متاحا لجميع المهتمين والمختصين الراغبين بالانضمام.